Прокуратура в судебном порядке потребовала отремонтировать мост через реку Суна

Прокурор направил в суд иск. Фото: epp.genproc.gov.ru

Прокуратура Сунского района Кировской проверила содержание моста через реку Суна между переулком Октябрьским и улицей Юбилейной районного центра.

- Выявлено, что техническое состояние указанного моста является аварийным, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Более того, выяснилось, что мост находится на балансе муниципалитета. В итоге прокурор направил в суд иск с требованием обязать администрацию Сунского городского поселения отремонтировать мост. Сейчас заявление находится в стадии рассмотрения.

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