Кадет из Кирова вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе

Спортсмен Георгий Коччи вошел в состав сборной страны по греко-римской борьбе среди кадетов. Фото: vk.com/youthsport43

В Нижегородской области завершились Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе. Кубок России среди кадетов для юношей 2004-2005 года рождения был посвящен заслуженному мастеру спорта и олимпийскому чемпиону Анатолию Парфенову.

Всего в событии участвовало 400 участников из 20 регионов страны. Кировскую область представляли 12 юношей. По словам тренера кировчан Владимира Ситникова, кадеты готовились к Всероссийским соревнованиям весь летний период.

Несмотря на трудности в подготовке из-за пандемии, спортсмен Георгий Коччи завоевал бронзовую медаль в категории 42 килограмма. Результат позволил войти в состав сборной страны по греко-римской борьбе среди кадетов.

Желаем успехов спортсменам, представлявших Кировскую область на Всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе.