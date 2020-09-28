Бабье лето в Кирове продолжается: прогноз погоды на рабочую неделю

В Кирове ожидается достаточно комфортная погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рабочая неделя в Кирове вновь порадует горожан ясной и теплой погодой. «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды, составленный с помощью gismeteo.ru.

В понедельник, 28 сентября, в Кирове ожидается вполне комфортная и теплая погода. Днем температура воздуха составит +17 градусов, к вечеру значительно похолодает - до +7 градусов. Осадков не ожидается.

Во вторник, 29 сентября, прогнозируют + 16 градусов. Южный ветер будет дуть со скоростью 2-3 м/с, его порывы достигнут 5 м/с.

В среду температура воздуха останется в районе + 16 градусов. Вечером начнется небольшое похолодание. Однако осадков не предвидится.

В четверг, 1 октября, на протяжении всего дня будет светить солнышко. Температура воздуха поднимется до +17 градусов. Вместе с тем порывы юго-западного ветра достигнут 6 м/с.

В пятницу, 2 октября, в городе незначительно потеплеет до +18 градусов. Ветер стихнет до 2 м/с.