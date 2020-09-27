Кировчане предпочитают отдыхать в Турции

На западных курортах отдохнули 38 тысяч кировчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировстат представил статистику за 2019 год по объему туристического потока. Согласно опубликованным данным, 171 туристическая фирма организовывала отдых жителям региона. Кировские туристы посетили в 2019 году 76 зарубежных стран. Самой популярной страной по традиции осталась Турция. Следом за ней идет Тунис и Таиланд. Всего за рубежом побывало 38 тысяч кировчан.

«Не нужен мне берег турецкий»: немало и тех, кто остался верен родной земле. На российских курортах отдохнули 28 тысяч кировчан. Большинство отправилось в Краснодарский край и Крым.

Рынок туристических услуг Кировской области в 2019 году. Фото: kirovstat.gks.ru

В Кировскую область на отдых приехало 5 тысяч 166 человек.

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