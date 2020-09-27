В Кирове 28 сентября сотни домов останутся без электричества

В большинстве домов подача электричества возобновится к 17.00. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник в Кирове пройдет плановое отключение электроэнергии. Об этом сообщили в АО «Горэлектросеть».

Без электричества останутся сотни домов города. Свет в некоторых квартирах кировчан пропадет на девять часов. В большинстве домов подача электричества возобновится к 17.00.

График отключения электроэнергии в Кирове:

График отключения электроэнергии в Кирове. Фото: geskirov.ru

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977.