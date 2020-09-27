В Кирове продолжаются работы по восстановлению Спасского собора

В текущем году работы по восстановлению внешнего облика храма будут закончены. Фото: вятская-епархия.рф

В Кирове завершаются малярные работы северной палатки, которая примыкает к Спасскому собору. Кроме того, начато изготовление ограждения по периметру территории вокруг храма. В пресс-службе Вятской Епархии сообщили, что литая изгородь будет выполнена по чертежам вятского архитектора Ивана Аполлоновича Чарушина.

- На данном этапе заканчиваются ремонтные работы на фасаде северной палатки, подходят также к завершению строительные работы, включающие шпаклевку и покраску, на южной стороне здания храма, - рассказал настоятель храма Петр Машковцев.

Священнослужитель рассказал, что в текущем году работы по восстановлению внешнего облика храма будут закончены и Спасский собор предстанет перед жителями Кирова во всей красе. Более того, в октябре на территории храма планируют разбить сад, а зимой обустроить пол.

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