Солнечно и спокойно: прогноз погоды в Кирове на выходные дни

Выходные обещают быть солнечными и умеренно теплыми. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Относительно теплая погода, установившаяся в конце рабочей недели, продолжит радовать кировчан и на выходных. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на субботу и воскресенье.

Суббота, 26 сентября, станет солнечной и спокойной. Небо обещает быть ясным на протяжении всего дня. К девяти утра температура воздуха составит +11 градусов, к полудню - +16. Своего пика она достигнет к 15 часам дня - +16 градусов. Ночью воздух остынет до +9 градусов. Сильного ветра не обещается, как и осадков.

Воскресенье, 27 сентября, обещает стать не хуже предыдущего дня. Погода, по прогнозу синоптиков, будет солнечной, небо - ясным. Температура воздуха в течение дня поднимется от +11 до +17 и останется такой до самого вечера. Сильного ветра, как и дождя, также не обещается.

Прогноз подготовлен с помощью сервиса gismeteo.ru.