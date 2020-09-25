Кировчан просят помочь в поисках мужчины, пропавшего месяц назад

Местонахождение пропавшего неизвестно с 27 августа. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове уже месяц разыскивают пропавшего без вести мужчину. Николая Бабинцева в последний раз видели 27 августа 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Николаю Валентиновичу 34 года, рост 170 см, нормального телосложения, у него короткие темно-русые волосы и серые глаза. Неизвестно, во что был одет мужчина на момент пропажи.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая, просьба сообщать об этом по телефонам 8-800-700-54-52 либо 112.