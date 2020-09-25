Ученица детской художественной школы в Кирове победила в конкурсе «Рисуй любимый город»

Алина Леушина старалась учесть основные отношения света и тени, тональное напряжение между фонтаном и силуэтами деревьев. Фото:admkirov.ru

На Театральной площади 3 сентября проходил «художественный флешмоб». Под руководством профессионального московского живописца Дарьи Антоновой, участницы Васнецовского пленэра – 2020, юные художники изобразили фонтан на главной площади города.

Победителем конкурса была признана Алина Леушина, ученица 4 класса Детской художественной школы (преподаватель - Александр Зверздин). Юную художницу наградили дипломом и памятными подарками.

При выборе победителя члены жюри ориентировались на мнение Дарьи Антоновой, проводившей мастер-класс: «По работе Алины видно, что она старалась учесть все комментарии: основные отношения света и тени, тональное напряжение между фонтаном и силуэтами деревьев».

Напомним, в октябре пройдет конкурс юных дарований, работающих во всех областях искусства - «Осенний букет улыбок».