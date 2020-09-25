Кировские чиновники и правоохранители занизили сведения о своих доходах

Размер не указанных в отчетах сумм колеблется от десяти до почти двухсот тысяч рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кировские чиновники и правоохранители не слишком искренне отчитались о своих доходах. Такую информацию сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры после проведения проверки.

По закону о противодействии коррупции госслужащие должны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. То же самое касается и супругов чиновников. Так, сведения за 2019 год, предоставленные некоторыми госслужащими областного министерства финансов, а также УМВД, оказались не совсем достоверными.

24 человека существенно занизили данные о своих доходах. Размер не указанных сумм колеблется от десяти до 192 тысяч рублей. Кроме того, некоторые из госслужащих не указали, что их супруги имеют доли в квартирах Кирова и области.

Региональному министру финансов и начальнику УМВД внесли представления. Их результаты, а также устранение нарушений требования закона находятся на контроле областной прокуратуры.