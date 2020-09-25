Жительницу Свечи обманули мошенники в интернете

Со счета пострадавшей сняли 10 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

54-летняя жительница поселка Свеча Кировской области в социальной сети получила информацию от своей родственницы о якобы производимой Пенсионным фондом единовременной денежной выплате. Ее уверили, что в категорию получателей попадает и она. Неработающая женщина поспешила отправить родственнице данные своей банковской карты.

Она не знала, что на самом деле общается с жуликами, которые «подменили» страницу. Воспользовавшись данными карты, они сняли 10 тысяч рублей со счета - остальное не смогли.

Сотрудники полиции призывают кировчан соблюдать меры безопасности при общении в интернете. Не сообщайте о себе конфиденциальную информацию, в том числе данные о состоянии банковских счетов, реквизиты банковских карт, логины и пароли. При общении в социальных сетях, даже с близкими людьми, не решайте финансовые вопросы: страницу в соцсети можно взломать.