Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Кировской области работникам компании задолжали более 200 тысяч рублей

Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры
Наталья Трубина
КомментироватьОставить комментарий
Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Велюр» в поселке Юрья задолжал 7 работникам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка. Прокуратура внесла представления руководителю общества и направила в суд исковые заявления в интересах бывших работников.

Суд признал требования ведомства законными. Директор общества выплатит штраф в размере тысячи рублей, а сама компания - 30 тысяч рублей. Задолженность перед работниками ООО «Велюр» полностью погашена.