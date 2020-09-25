В Кировской области работникам компании задолжали более 200 тысяч рублей

Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Велюр» в поселке Юрья задолжал 7 работникам более 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала проверка. Прокуратура внесла представления руководителю общества и направила в суд исковые заявления в интересах бывших работников.

Суд признал требования ведомства законными. Директор общества выплатит штраф в размере тысячи рублей, а сама компания - 30 тысяч рублей. Задолженность перед работниками ООО «Велюр» полностью погашена.