В Кировской области мужчина убил свою сожительницу

Мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Фото: СУ СК России по Кировской области

Вечером 16 мая 2020 года в поселке Лесной Верхнекамского района нашли тело 28-летней девушки с повреждениями в области лица и головы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По результатам экспертизы, девушка скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы. Выяснилось, что в ее смерти виновен 27-летний сожитель. Накануне они вместе выпивали. Между ними случилась ссора, и мужчина избил сожительницу. Ранее подобное уже случалось.

Мужчину признали виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть» и приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Свою вину он полностью признал.