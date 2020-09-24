В Кировской области открылся сезон полярных сияний

Яркое полярное сияние ожидается в области в ближайшие три дня, в том числе сегодня вечером и ночью. Фото: Александр ГЛУЗ

23 сентября, около 22:30 в селе Яхреньга заметили полярное сияние. Природное явление видели и кировчане. Об этом сообщили в паблике «Любительская метеорология в Кирове».

Эксперты предупредили, что яркое полярное сияние ожидается в области в ближайшие три дня, в том числе сегодня вечером и ночью. Лучше всего его будет видно жителям северной половины региона.

Метеорологи-любители советуют фотографировать свечение в режиме выдержки и смотреть в основном на северо-запад/северо-восток. Скорее всего на небе будет видна дуга сияния и столбы над горизонтом. Природное явление в режиме выдержки на фотоаппаратах смогут увидеть даже жители Кирова.