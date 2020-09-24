Дорожные работы продлятся до 30 сентября. Фото: pixabay.com

В Кирове частично перекрыли улицу Милицейскую. Ограничение на движение транспорта сохранится до конца сентября. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

После проведения технических работ на теплосетях четную сторону улицы Милицейской временно перекрыли. Сейчас там обустраивают бордюры. Таким образом, участок дороги от улицы Дерендяева до Карла Либкнехта временно перекрыт для транспортных средств. Кировских водителей просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

Ограничение на этом участке улицы сохранится до 30 сентября 2020 года.