В Куменском районе 57-летняя женщина погибла в пожаре

Пожар вспыхнул около девяти часов вечера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Куменском районе расследуют гибель женщины в результате пожара. Информацию об этом сообщил региональный Следком.

Происшествие случилось в деревне Швецово. Огонь вспыхнул в одном из домов по улице Новой около девяти часов вечера. Спасатели на месте происшествия обнаружили тело 57-летней женщины, хозяйки жилища. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по этому случаю. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причины гибели женщины. По результатам будет принято процессуальное решение.

По данным регионального ГУ МЧС, всего за минувшие сутки в Кировской области произошло три пожара, причем два из них - в домах.