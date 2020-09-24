Кировчанка заплатила 1,4 млн рублей за оказание «магических» услуг

Чтобы расплатиться с «экстрасенсами» кировчанка взяла кредит. Фото: pixabay.com

Кировская полиция находится в поисках «экстрасенсов», которые обманули 70-летнюю местную жительницу. По сообщению УМВД по Кировской области, в августе 2020 года женщина увидела по телевидению информацию об услугах людей с паранормальными способностями. Они предлагали свою помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Кировчанка решила обратиться к «экстрасенсам» за услугой.

На протяжении двух недель мошенники якобы проводили с пострадавшей сеансы по сотовой связи. Для оплаты их услуг кировчанка использовала все свои сбережения. Со временем сумма платы за сеансы стала увеличиваться. Тогда женщина оформила кредит на 300 тысяч рублей, а также заняла 200 тысяч рублей у знакомых. Неизвестные убедили пенсионерку не сообщать о денежных переводах работникам банка и родственникам. Время шло, проблема женщины не решалась. Кировчанка рассказала о ситуации родственнице, и она уговорила обратиться пострадавшую в полицию. Сейчас на «экстрасенсов» заведено уголовное дело за мошенничество. В общей сложности ущерб жительницы составил 1 млн 400 тысяч рублей.

Полиция призывает кировчан с осторожностью относиться к информации о подобных услугах и не переводить денежные средства без заключения договора.