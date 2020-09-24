В Нововятске женщина написала на знакомого ложное заявление об изнасиловании

Уголовное дело все-таки завели - но уже на саму заявительницу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Нововятске 50-летняя женщина написала заявление об изнасиловании на знакомого. Впоследствии оказалось, что донос был ложным. Подробности сообщил областной Следком.

10 сентября в районный отдел полиции обратилась жительница Нововятска с заявлением: ее изнасиловал 44-летний знакомый. После она с этим обвинением направилась и в местный следственный отдел, требуя привлечь насильника к уголовной ответственности. Выполняя ее требование, правоохранительные органы провели проверку. Которая и показала: мужчина не совершал ничего из того, в чем его обвиняли.

В итоге уголовное дело все-таки завели, но уже на заявительницу - за заведомо ложный донос. Сейчас расследование продолжается. А клеветнице светит за совершенное либо штраф до трехсот тысяч рублей либо вполне реальный срок - до трех лет лишения свободы.