Кировчан просят помочь в поисках 16-летнего подростка

Подросток не появлялся дома с 15 сентября. Фото: vk.com/ornkirov

В Кирове разыскивают 16-летнего подростка, пропавшего восемь дней назад. Сергей Жвакин в последний раз вышел из дома 15 сентября 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы подростка сообщает отряд по розыску несовершеннолетних «Первый». Сергею на вид 15-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, у него русые волосы и серые глаза. На момент ухода из дома он был одет в синюю куртку, джинсы такого же цвета и темные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея, просьба сообщить об этом по телефонам: 89091351085 (инфорг поиска Екатерина) либо 02, 102.