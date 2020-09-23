В Кирове пройдет конкурс юных дарований «Осенний букет улыбок»

Юные художники могут направить фотографии своих работ. Фото: Евгения ГУСЕВА

Организаторами мероприятия выступили городское управление культуры, Детская филармония и Кировское областное отделение благотворительной организации «Российский детский фонд».

К участию в творческом состязании приглашаются дети от 3 до 10 лет, которые сочиняют стихи или прозу, поют, танцуют или рисуют. Претендентам на победу необходимо подготовить видеоматериалы со своими вокальными выступлениями, чтением стихов или прозы, хореографическими композициями. Юные художники и юные мастера декоративно-прикладного творчества могут направить фотографии своих работ. Тема работ и выступлений должна быть связана с осенью.

До 2 ноября жюри, в состав которого войдут заслуженные работники культуры РФ, профессиональные фотографы, видеографы, журналисты, представители учредителей, оценят конкурсные работы и выявят лучших среди юных талантов. Творческие работы на конкурс принимаются до 25 октября на электронную почту Детской филармонии dfkirov@mail.ru с пометкой «На конкурс».