Кировские библиотеки отметят юбилей Сергея Бондарчука онлайн-мероприятиями

Кировские библиотеки готовятся к празднованию юбилея Сергея Бондарчука. Фото: pixabay.com

В кировских библиотеках пройдут онлайн-мероприятия, посвященные столетию знаменитого кинорежиссера Сергея Бондарчука.

Библиотека № 11 имени О. М. Любовикова опубликует информацию о жизни и судьбе Сергея Бондарчукаи и представит документальный фильм о детских годах кинорежиссера.

Читатели библиотеки № 14 имени Б. А. Порфирьева узнают, как снимались фильмы «Судьба человека», «Война и мир», «Они сражались за Родину». Для просмотра будет предложена документальная программа «Мой серебряный шар. Сергей Бондарчук».

На странице библиотеки № 27 пользователи ответят на вопросы киновикторины, посмотрят фильм «Судьба человека», ставший ярким режиссерским дебютом Сергея Бондарчука.

О жизни и творчестве юбиляра в группе библиотеки № 24 расскажет информационный пост «Планета Бондарчук».

Библиотека № 7 представит литературные произведения, экранизированные знаменитым режиссером.

Напомним, что киноленты, созданные по книгам русских и советских классиков, сделали юбиляра всемирно известным: Бондарчук-старший стал обладателем первого Оскара, который отправился в Советский Союз. «Война и мир», «Судьба человека», «Они сражались за Родину» - наиболее выдающиеся работы Сергея Федоровича.