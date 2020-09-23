В Кировской области отобрали 10 «земских учителей»

Ребята настроены учиться и очень ответственно подходят к выполнению всех заданий Фото: Андрей КАРА

В 2020 году в России начала действовать федеральная программа «Земский учитель», инициированная президентом страны. Главная цель программы «Земский учитель» – обеспечить детям из сельских поселений равный доступ к качественному образованию. С победителями конкурсного отбора заключен договор о предоставлении им единовременной компенсационной выплаты.

В Кировской области победителями конкурсного отбора стали 10 педагогов. Все они в новом учебном году приступили к работе в школах, расположенных в сельских населенных пунктах, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тысяч человек.

Светлана Медведчикова стала классным руководителем 5 класса. Новый учебный год педагог встретила в стенах средней школы с углубленным изучением отдельных предметов поселка Уни. В Унинский район вместе с семьей она переехала из Кировской же области, из города Лузы, чтобы преподавать школьникам английский и немецкий языки.

– В профессии я уже более 20 лет, преподавать начала сразу после окончания института. Когда узнала о программе и изучила все условия, загорелась идеей переехать. Родные меня поддержали, поэтому переезд за 600 километров дался легко. На новом месте уже успели обустроиться. Коллектив в новой школе встретил хорошо, люди в Унинском районе очень доброжелательные, – рассказала Светлана Медведчикова.

По ее словам, переезд для нее стал новым толчком для развития в профессиональном плане. Светлана Медведчикова уже успела познакомиться со своими учениками и отметила, что ребята настроены учиться и очень ответственно подходят к выполнению всех заданий. Сейчас педагог преподает иностранные языки для школьников со 2 по 8 класс. По условиям участия в программе «Земский учитель» ей нужно будет отработать на новом месте 5 лет.

На участие в конкурсном отборе в 2020 году было принято 16 заявок, в том числе и от педагогов из других регионов страны. В новом учебном году победители федеральной программы приступили к работе в 10 школах Кировской области. Помимо Унинской средней школы в их число вошла средняя школа с УИОП пгт Юрья, средняя школа с УИОП г. Кирс Верхнекамского района, школа пгт Даровской, школа пгт Лебяжье, лицей г. Малмыжа, школа г. Мураши, школа с УИОП пгт Нагорск, школа с УИОП г. Советска, гимназия города Слободского.