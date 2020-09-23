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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: 71 заразившийся за сутки

Сейчас в инфекционных стационарах лечатся более 1500 человек
Ангелина Табрисова
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За минувшие сутки кировские врачи выявили более 70 случаев заражения среди жителей области.

За минувшие сутки кировские врачи выявили более 70 случаев заражения среди жителей области.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За минувшие сутки, по данным регионального оперштаба, в Кировской области коронавирусом заразился еще 71 человек. Выздоровевших больше: накануне из инфекционных стационаров выписали сразу 83 пациентов. Но не все так гладко: по данным федерального оперштаба, за прошедшие 24 часа от COVID-19 скончался еще один кировчанин.

Таким образом, по состоянию на 23 сентября 2020 года в нашей области зарегистрировали:

- 8145 случаев заражения коронавирусом;

- 6773 пациентов выздоровели;

- 124 человека умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах под круглосуточным наблюдением врачей находятся 1514 пациентов с диагнозом «коронавирус». У 1326 из них болезнь протекает с пневмонией. В отделение реанимации и интенсивной терапии госпитализированы 34 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 12 кировчан.