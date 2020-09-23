В Кировской области нашли женщину, которая заблудилась в лесу

Женщина ушла в лес за ягодами, но заблудилась. Фото: pixabay.com

Полицейские обнаружили потерявшуюся женщину днем 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области.

Жительница поселка Лесной 1967 года рождения ушла в лес за ягодами утром 20 сентября. С собой у нее был сотовый телефон. Она позвонила в единую дежурно-диспетчерскую службу и попросила помощи.

Сотрудники полиции выехали в Верхнекамский район на мотоциклах, но поиски не принесли результатов. Женщина оставалась на связи. Она сказала, что развела огонь и чувствует себя удовлетворительно.

На следующий день поиски продолжились. К ним подключились местные жители и охотники. Около 2 часов дня полицейские нашли женщину и привезли ее домой.

Сотрудники полиции призывают соблюдать меры предосторожности, когда вы отправляетесь в лес. Телефон единого экстренного канала помощи: 102.