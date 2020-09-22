Бывшего сотрудника кировского предприятия осудили за коммерческий подкуп

Мужчина незаконно получил более трех миллионов рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кирове состоялся суд над бывшим сотрудником управления материально-технического снабжения одного из предприятий города, который подозревался в коммерческом подкупе.

В пресс-службе Следкома изданию «Комсомольская правда в Кирове» сообщили, что с 2016 по 2019 год обвиняемый за вознаграждение заключал с поставщиками договоры, минуя конкурсные процедуры.

- За указанный период за совершение действий, входящих в его служебные полномочия, он незаконно получил более 3 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия вину в совершении преступления мужчина признал. Кроме того, сотрудниками Следкома была собрана достаточная доказательная база. В итоге суд признал кировчанина виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте