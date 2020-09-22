Работникам фанерного комбината в Кирове задолжали более 1,6 млн рублей

Сейчас задолженность перед работниками предприятия частично погашена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Фанерный комбинат Бора» задолжал 41 работнику более 1,6 миллиона рублей в период с июля по декабрь 2019 года. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

По факту нарушения возбудили уголовное дело. Кроме того, прокуратура внесла представления руководителю комбината. И возбудила административные дела за невыплату заработной платы в срок.

Сейчас задолженность перед работниками предприятия частично погашена (на сумму более 600 тысяч рублей). Ситуация находится на контроле прокуратуры Ленинского района.