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Работникам фанерного комбината в Кирове задолжали более 1,6 млн рублей

Они получили деньги после вмешательства прокуратуры
Наталья Трубина
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Сейчас задолженность перед работниками предприятия частично погашена.

Сейчас задолженность перед работниками предприятия частично погашена.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ООО «Фанерный комбинат Бора» задолжал 41 работнику более 1,6 миллиона рублей в период с июля по декабрь 2019 года. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

По факту нарушения возбудили уголовное дело. Кроме того, прокуратура внесла представления руководителю комбината. И возбудила административные дела за невыплату заработной платы в срок.

Сейчас задолженность перед работниками предприятия частично погашена (на сумму более 600 тысяч рублей). Ситуация находится на контроле прокуратуры Ленинского района.