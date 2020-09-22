В Кирове дети ежедневно преодолевают по семь километров до школы

Уполномоченный по правам ребенка встретился с местными жителями. Фото: facebook.com/v.shabardin

Детям из Федяковского сельского поселения приходится ежедневно ходить по семь километров до школы в Радужном. Такая ситуация сложилась из-за отмены автобусного маршрута Кирово-Чепецк - микрорайон Радужный - деревня Лубягино.

Уполномоченный по правам ребенка в Кировской области Владимир Шабардин сообщил на своей странице в Facebook, что перевозчик отменил рейс №127 из-за разбитой дороги, которая находится в ведении администрации города Кирова.

- Сейчас принято решение о проведении встречи в министерстве транспорта Кировской области для решения данного вопрос, - рассказал Владимир Валерьевич.

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