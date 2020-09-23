В Кировской области установят две тысячи светофоров и заменят 40 остановок

На трех участках автодорог выполнены работы по ликвидации мест концентрации ДТП. Фото: pixabay.com

За восемь месяцев 2020 года в Кировской области зафиксировано снижение количества ДТП: с января по август на региональных дорогах произошло 154 ДТП, что на 7,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На муниципальных дорогах зарегистрировано 657 автомобильных аварий, что на 6% меньше, чем произошло в прошлом году.

В 2020 году на дорогах области установят более 2 тыс. светофоров и более 150 тыс. дорожных знаков, обустроят порядка 667 тыс. метров барьерного и 266 тыс. метров пешеходного ограждения, а также более 675 тыс. метров освещения. Все это поможет сохранить жизни и здоровье водителей и пешеходов.

На трех участках автодорог выполнены работы по ликвидации мест концентрации ДТП. Это 78 км автодороги Криуша – Советск – Лебяжье – Вершинята, 12 км Киров – Стрижи – Оричи и 53 км Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики. Опасные участки оборудованы дополнительными знаками на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета, установлены аншлаги (щиты) с надписью «Опасный участок», нанесена горизонтальная дорожная разметка. Кроме того, перед опасными участками с обоих направлений нанесены поперечные шумовые полосы, которые привлекают внимание водителей. На участке Киров – Стрижи – Оричи планируется установить комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На региональных дорогах ведется также устройство новых линий уличного освещения и тротуаров. Работы проводятся на автомобильных дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны в границах д. Коромысловщица, д. Карачи, пгт Суна, д. Рогали, д. Круглые Полянки, с. Петровское, д. Вершинята, д. Русский Турек, с. Кырчаны, д. Нижняя Тойма, д. Средняя Тойма, д. Верхняя Тойма, д. Глушиха; Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – гр. Удмуртской Республики в границах п. Ключи, пгт. Фаленки, жд. ст. Просница; Киров – Советск – Яранск в пгт Пижанка и Сосновка – Усть-Люга – Кизнер у п. Усть-Люга.Разрабатывается проектная документация на устройство линий освещения и тротуаров на участках автомобильных дорог в границах пгт Нагорск, п. Большевик, с. Бурмакино, с. Калинино, пгт Кильмезь, пгт Стрижи и пгт Лебяжье. Там работы планируется провести в 2021 году.

Кроме того, в соответствии с требованиями новых стандартов ведется обустройство пешеходных переходов в пгт Суна. Еще на стадии проектирования пешеходные переходы в с. Великорецкое, с. Савали и д. Перевоз. Эти работы планируется завершить до конца года.

Съезды к остановкам асфальтируют и обустраивают, заменяют и остановочные павильоны. Всего до конца года будет заменено порядка 40 автопавильонов. Новые остановки появятся на автодорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны и Киров – Стрижи – Оричи. Павильоны современной конструкции антивандального исполнения, тротуары выполнены из унифицированных железобетонных плит. Эти остановки не продувает ветер, в них можно укрыться от непогоды. Они оборудованы скамейками.

До конца года светофоры появятся на пешеходных переходах на Южном обходе города Кирова (км 6+841), на участках автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны (км 92+891, в пгт Суна и км 161+851, в с. Петровское) и участках дороги Казань – Пермь (км 137+510 и км138+030, в с. Савали). Эти работы продолжатся и в 2021 году: на Южном обходе города Кирова планируется установить еще пять светофоров, один на дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны в д. Перевоз и еще один в с. Великорецкое на автодороге Юрья – Великорецкое.

Всего на повышение безопасности дорожного движения из областного бюджета в 2020 году выделено 722 млн рублей, что на 200 млн рублей больше, чем было направлено в 2019 году.