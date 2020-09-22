В Кировской области появится новая школа с бассейном

Будущая школа станет четвертой среди построенных в регионе в рамках национального проекта «Образование». Фото: kirovreg.ru

В микрорайоне Радужный города Кирова заложили памятный камень на месте строительства новой школы на 1000 мест. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

Будущая школа станет четвертой среди построенных в регионе в рамках национального проекта «Образование». В ней предусмотрены 45 учебных классов, библиотека, столовая, актовый зал, спортивные залы, бассейн и трудовые мастерские. Здание школы будет трехэтажным.

В регионе продолжается строительство новых образовательных объектов. Сейчас идет ремонт здания на улице Менделеева, 1. Там начнет работу общеобразовательная школа с начальными классами.

В этом году в Министерство просвещения направлена заявка на строительство новых школ в области, в том числе в микрорайоне «Долгушино», в районе Зубаревского леса, в Нолинском и Малмыжском районах.