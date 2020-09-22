Воришку из Мурыгино задержали в Яранске

Вор отогнул металлическую решетку на входе и проник в помещение. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на 19 сентября кировчанка работала свою первую смену в круглосуточном магазине в поселке Мурыгино. Около 3 часов ночи незнакомый мужчина отогнул металлическую решетку на входе и проник в помещение. Его лицо закрывала сетка - он был в антимоскитной панаме. Налетчик забрал упаковку, в которой было 100 флаконов антисептического раствора, хотел похитить деньги из кассы, но продавец его прогнала. Сумма ущерба составила около 2 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – им оказался неработающий местный житель, 1991 года рождения. Но к этому моменту из поселка он уже уехал.

Сотрудники угрозыска установили, что он может находиться в Яранске, и выехали в командировку. Подозреваемый был задержан и доставлен в Юрьянский район. Сейчас решается вопрос об его аресте.