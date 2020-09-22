В Вятскополянском районе кассирша отправила мошеннику 20 тысяч рублей

Под руководством мошенника женщина перевела на разные номера 20 тысяч рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Сосновке лже-системный администратор выманил деньги у кассира магазина. Подробности сообщило областное УМВД.

На днях в вятскополянский отдел полиции обратилась 36-летняя женщина с заявлением: у нее дистанционно похитили деньги. Как выяснилось, женщина работала в одном из магазинов Сосновки. На рабочий телефон позвонил неизвестный, представился системным администратором платежных терминалов, один из которых как раз стоял в торговой точке, и заявил, что с ним какие-то проблемы. Кассиршу он попросил помочь «восстановить работоспособность» автомата, для чего она должна была отправлять через него деньги на разные номера телефонов. Якобы, чтобы протестировать его.

В общей сложности кассирша скормила вполне исправному, как выяснилось, терминалу 20 тысяч рублей. На следующий день она поняла, что деньги ей никто не вернет, и пошла в полицию. Сейчас сотрудники УМВД разыскивают мошенника.

Кировчанам напоминают: никому и никогда не переводите свои деньги, кем бы ни представился звонящий. Обязательно проверьте, в действительности ли это тот человек, за кого себя выдает.