В Кирове избили посетителя кафе

Сотрудники Росгвардии охраны доставили подозреваемого в полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент произошел в час ночи в одном из увеселительных заведений города на улице Воровского. 38-летний отдыхающий устроил дебош в кафе. Со слов работников заведения, подозреваемый повздорил с 41-летним кировчанином. Он набросился на него с кулаками и серьезно избил мужчину. В дальнейшем потерпевшего доставили в больницу.

Прибывшие росгвардейцы сумели задержать хулигана. В пресс-службе ведомства сообщили, что им оказался ранее судимый житель областного центра. Сотрудники вневедомственной охраны доставили подозреваемого в полицию.