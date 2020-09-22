В Кировском краеведческом музее создают клуб юных историков

Девизом клуба будет "Мы пишем историю". Фото: Алексей ФОКИН

В Кировском областном краеведческом музее состоялась встреча «Музей в помощь школе». К диалогу пригласили руководителей и педагогов образовательных учреждений Кирова. В новом учебном году специалисты музея готовы провести для школьников и учащихся около 120 различных событий: экскурсионные программы, музейные занятия, лекции, мастер-классы, игры и квесты - как на базе музея и его отделов, так и с выездом в школы, а также с применением онлайн-технологий.

Тематика музейных занятий разработана в соответствии с федеральными требованиями. Она включает в себя гражданско-патриотическое, экологическое, общекультурное направления, проектную деятельность. Есть в музее и занятия, которые могут заменить школьный урок истории, географии, биологии, литературы.

Представили и новое направление работы - исторический клуб «Вятский хронограф» для школьников, интересующихся историей России и Вятского края, которые собираются сдавать ОГЭ и ЕГЭ по истории. Членов клуба, девизом которого выбрана фраза «Мы пишем историю», ждут лекции, экскурсии, встречи с интересными людьми, разработка и защита собственной экскурсии, научно-исследовательская и проектная работа.