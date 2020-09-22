Коронавирус в Кирове: за сутки выздоровевших больше, чем заболевших

За минувшие сутки выявили также почти аналогичное количество заболевших коронавирусом - 66 новых зараженных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки еще 66 кировчан заразились коронавирусом. Кроме того, по информации сайта стопкоронавирус.рф, от новой болезни скончался еще один житель нашего региона. Однако не все так плохо: накануне из инфекционных стационаров выписались сразу 69 вылеченных пациентов.

Таким образом, по состоянию на 22 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 8074 случая заражения коронавирусом;

- 6690 человек вылечились от него;

- 123 пациента умерли.

Сейчас в инфекционных стационарах проходит лечение 1501 пациент с COVID-19. У 1338 человек из госпитализированных врачи диагностируют еще и пневмонию. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 32 заболевших. К аппаратам ИВЛ подключены 13 человек.