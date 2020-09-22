В Омутнинском районе два человека погибли в пожаре

Огонь полностью уничтожил жилой дом. Фото: kirov.sledcom.ru

В понедельник, 21 сентября, в поселке Белорецк Омутнинского района произошел пожар, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Возгорание произошло в жилом двухквартирном доме. Огонь быстро охватил деревянное здание и перекинулся на пристрой с баней.

- В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух человек: 59-летней женщины и мужчины, - сообщили в региональном Следкоме.

Известно, что личность мужчины установить не удалось. Сейчас следователи работают над этим. Кроме того, выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

- По предварительной информации, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки, - сообщили в региональном Следкоме.