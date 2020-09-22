Кировские библиотеки помянут добрым словом Сергея Ивановича Ожегова

Библиотеки города на своих страницах в соцсетях рассказывают о знаменитом языковеде

22 сентября исполняется 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича Ожегова - исследователя языка, лексиколога. Ожегов составил популярный и до сих пор «Словарь русского языка». В день юбилея знаменитого языковеда кировские библиотеки в своих группах ВКонтакте представят информацию о жизни и деятельности ученого.

Так, библиотека для детей и юношества им. Альберта Лиханова в рамках постоянной рубрики «Волшебный калейдоскоп» представит виртуальную выставку «Рыцарь и хранитель родной речи». Читателям библиотеки и подписчикам группы в формате мини-опроса будет предложено выбрать правильный ответ на основе одной из статей словаря Ожегова.

Участники клуба «Охотники за словами» в детской библиотеке им. Пушкина посвятят информационный пост знаменитому словарю и справочнику по современному русскому литературному языку.

О работе юбиляра над «Словарем русского языка», структуре издания, его достоинствах расскажет на своей библиотечной странице библиотека № 9 им. А. М. Васнецова.

Информационные посты о жизни и научной деятельности русского лингвиста представят библиотеки № 15 и № 24, а также предложат проверить свои знания русского языка, пройдя познавательный тест.

Читатели библиотеки № 14 им. Б. А. Порфирьева узнают о работе Сергея Ивановича над «Словарем русского языка» во время Великой Отечественной войны. Библиотекари расскажут подписчикам об еще одном «деле жизни» Ожегова – организации нового научного журнала «Русская речь», пользующегося популярностью и заслуженным уважением и сейчас. Кроме того, пользователи сети узнают о «Новом русско-китайском словаре», вышедшем в Пекине в 1992 году, автор которого – Ли Ша, русская по происхождению – слово в слово перевела на китайский язык весь «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова.