Кировская прокуратура ищет девочек-тиктокерш, снявших видео у Вечного огня

Девушками, снявшими видео у Вечного огня, заинтересовалась областная прокуратура. Фото: vk.com/kirovmp

В Кирове три девушки-подростка снимали видео для популярной соцсети ТикТок у Вечного огня. Их, в свою очередь, заснял некий прохожий и выложил кадры в кировский паблик ВКонтакте. Они появились в группе «Место Происшествия».

Автор утверждает, что девушки стояли на мемориале и изображали какой-то ритуал. На кадрах действительно видно, как две из них стоят, сложив руки и опустив голову. Возможно, девочки использовали Вечный огонь как костер.

В комментариях кировчане массово возмутились этим поступком. «Найти и наказать!», «Родители, задумайтесь!», «Куда катится мир» - самые цензурные из них.

Тем временем после опубликования этих кадров инцидентом заинтересовалась областная прокуратура. Сейчас проводится проверка информации.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.