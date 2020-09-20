В кировских лесах разыскивают двух женщин

Женщин разыскивают с 17 сентября. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В лесах Лузского района разыскивают двух женщин, пропавших двое суток назад. Валентину Жемчугову и Галину Тодрик, жительниц деревни Барминская, в последний раз видели 17 сентября 2020 года. В тот день они вместе ушли в лес, и с тех пор информации о их местонахождении нет.

Приметы пропавших сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Валентине Леопольдовне Жемчуговой 70 лет, рост 152 см, у нее худощавое телосложение, черные короткие волосы и карие глаза. Известно, что женщина была одета в синюю кофту и белый платок.

Ее спутнице, Галине Александровне Тодрик, 44 года, рост 168 см, нормального телосложения. У нее короткие светлые волосы и зеленые глаза. Во что была одета женщина, уходя из дома, неизвестно.

Если вам что-либо известно о местонахождении Валентины и Галины, просьба сообщить об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.