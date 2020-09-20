В Слободском женщина попыталась украсть шоколад на тысячу рублей

Общая сумма почти украденного шоколада превысила тысячу рублей. Фото: pixabay.com

В Слободском росгвардейцы задержали любительницу сладкого и халявы. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Происшествие случилось на днях, около одиннадцати часов. От дежурного полиции поступил сигнал: некая женщина пытается украсть шоколад из продуктового магазина по улице Красноармейской. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что слободчанка намеревалась вынести, не оплатив, сладостей на сумму более тысячи рублей. При проверке документов и установлении личности женщины обнаружилось: в течение года ее уже привлекали к ответственности за мелкое хищение.

Росгвардейцы передали воришку полиции. Теперь дальнейшее разбирательство с ней будут проводить сотрудники УМВД.