В десятках кировских домов пропадет электричество

В некоторых домах электричества не будет в течение целого дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В десятках домов Кирова в понедельник, 21 сентября, пропадет свет. Плановое отключение пройдет точечно по всему городу. Информацию сообщило АО «Горэлектросеть».

Электричество исчезнет из домов во всех районах города. Самые везучие кировчане лишатся его максимум на три часа, а кто-то и на целый рабочий день - в зависимости от района проживания. Так что советуем заранее запастись свечами и зарядить все нужные гаджеты.

График отключения можно посмотреть на картинках ниже.

График отключения электричества в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru