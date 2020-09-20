В десятках кировских домов пропадет электричество

В некоторых домах электричества не будет в течение целого дня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В десятках домов Кирова в понедельник, 21 сентября, пропадет свет. Плановое отключение пройдет точечно по всему городу. Информацию сообщило АО «Горэлектросеть».
Электричество исчезнет из домов во всех районах города. Самые везучие кировчане лишатся его максимум на три часа, а кто-то и на целый рабочий день - в зависимости от района проживания. Так что советуем заранее запастись свечами и зарядить все нужные гаджеты.
График отключения можно посмотреть на картинках ниже.
График отключения электричества в Нововятском районе. Фото: geskirov.ru
График отключения электричества в Ленинском, Октябрьском и Первомайском районах. Фото: geskirov.ru