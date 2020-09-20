Коронавирус в Кирове: количество случаев заражения приближается к 8000

Количество зараженных каждые сутки увеличивается на 60-70 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в нашем регионе коронавирусом заболели еще 68 человек. Выздоровевших в разы меньше: накануне всего 12 вылечившихся пациентов выписали из инфекционных стационаров. Кроме того, по данным федерального оперштаба, за прошедшие 24 часа от коронавируса скончался еще один житель региона.

Таким образом, по состоянию на 20 сентября 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 7941 случай заражения;

- 6611 заболевших выздоровели;

- 121 человек умер.

На данный момент под наблюдением врачей в инфекционных стационарах находятся 1457 пациентов с диагнозом «коронавирус». У 1284 из них течение болезни осложняется пневмонией. 34 пациента госпитализированы в отделение реанимации и интенсивной терапии, их состояние оценивают как тяжелое. К аппаратам ИВЛ подключены 19 заболевших.