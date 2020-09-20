В Нововятске мужчина захотел выпить и оказался в полиции

Кировчанина оперативно доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове мужчина решил выпить горячительного и не платить за него. В итоге оказался в полиции за порчу имущества. Об этом сообщила пресс-служба кировского управления Росгвардии.

Дело было на днях, около семи вечера. Сигнал «тревога» поступил из продуктового магазина на улице Советской в Нововятском районе. Прибывших росгвардейцев в торговом зале терпеливо дожидался мужчина, виновник торжества. По словам продавца магазина, кировчанин схватил с прилавка бутылку алкоголя за сто рублей и немедленно выпил.

Любителя выпить доставили в ближайший отдел полиции. Теперь за «порчу имущества» им займутся сотрудники УМВД.