В Кировской области на выходных ожидаются заморозки

В выходные местами по области возможны заморозки на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Кировскую область приходит похолодание. Жители региона местами могут даже увидеть иней. Информацию передает областное ГУ МЧС.

В период с 20 по 21 сентября местами по региону возможны заморозки на поверхности почвы от 0 до -2 градусов. Такие данные приводит кировский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура воздуха ночью также может оказаться весьма низкой - до +1 градуса.

Такое похолодание, напомним, распространяется не на всю область, а лишь местами по ней. В общем и целом нынешние выходные станут скорее сырыми, чем мерзлыми. А на следующей неделе и вовсе ожидается начало «бабьего» лета.