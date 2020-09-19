В Кирове трое суток разыскивают дезориентированную пенсионерку

Женщину разыскивают уже три дня. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове трое суток разыскивают 78-летнюю пенсионерку. Анну Брязгину (Пескишеву) видели в последний раз в микрорайоне Коминтерн 16 сентября 2020 года около 10 часов утра. С тех пор информации о ее местонахождении нет. Сообщается также, что женщина дезориентирована.

Приметы пропавшей сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Анне Дмитриевне 78 лет, рост 159 см, у нее худощавое телосложение, темно-русые короткие волосы и зеленые глаза. Женщина была одета в темно-серый танкер, черные брюки и малиновую шапку. С собой у Анны Дмитриевны была черная сумка. Из особых примет - косоглазие на правый глаз.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.