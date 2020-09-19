Кировских водителей переводят на почасовую оплату для снижения аварийности

Сейчас АТП - единственное кировское предприятие, принявшее такие меры. Фото: admkirov.ru

Кировские водители и кондуктора переходят на почасовую оплату труда. Таким образом на дорогах города пытаются снизить аварийность. Об этом сообщили в кировском АТП.

Как пояснил ее руководитель Денис Пырлог, сейчас от размера выручки зависит лишь пять процентов зарплаты данных сотрудников, и потому им нет смысла «бороться» за пассажиров. Иными словами, это нововведение сделали, чтобы автобусы не гоняли по дорогам. Сейчас АТП - единственное кировское предприятие, принявшее такие меры.

Во всех салонах, по словам директора АТП, установлены комплексы фото- и видеофиксации - для разрешения споров и конфликтов. Кроме того, сотрудников предприятия премируют за «примерное» поведение - отсутствие нарушений ПДД, масочного режима и других подобных. По мнению руководства АТП, эти меры имеют положительный эффект - количество аварий на дорогах Кирова с участием автобусов и троллейбусов снизилось.