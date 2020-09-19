Коронавирус в Кировской области: 70 жителей региона заразились COVID-19 за сутки

В Кировской области ежедневно выявляют более 60 новых зараженных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За минувшие сутки в Кировской области выявили еще 70 жителей, заболевших коронавирусом. Выписали за этот же период ненамного меньше человек - 62 пациента, у которых болезнь протекала с осложнениями, выздоровели и покинули инфекционные стационары. По данным федерального оперштаба, за минувшие 24 часа от болезни скончались еще два кировчанина.

Таким образом, по состоянию на 19 сентября 2020 года в Кировской области выявили:

- 7873 случая заражения;

- 6599 пациентов выздоровели;

- 120 человек умерли - по данным сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в инфекционных стационарах проходят лечение 1355 кировчан, заболевших COVID-19. У 1228 человек из них также выявлена пневмония. 31 пациента в тяжелом состоянии госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии. 17 заболевших находятся на искусственной вентиляции легких.