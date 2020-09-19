Дождь, ветер, холод: прогноз погоды в Кирове на выходные дни

Советуем кировчанам в эти дни одеваться теплее и брать с собой зонт. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Киров пришло похолодание - резкое и неожиданное. С помощью сервиса rp5.ru мы подготовили традиционный прогноз погоды на выходные, чтобы вы знали, как не замерзнуть в эти два дня.

Суббота, 19 сентября, отметится довольно мрачной погодой. С полудня начнется дождь, который продлится до 14 часов. Сильного ветра не ожидается, однако местами синоптики обещают порывы до 10 м/с. Температура в течение дня будет колебаться от +6 до +7 градусов, так что одевайтесь тепло. Внимание метеозависимым: в субботу ожидается очень низкое атмосферное давление - 735 мм ртутного столба. Советуем воздержаться от физических нагрузок и поберечь себя.

Воскресенье, 20 сентября, станет еще более невеселым. Синоптики прогнозируют ливневый дождь с самого утра и до вечера. Температура воздуха - до +8 градусов тепла днем и до +5 градусов ночью. Сильного ветра также не обещают, но местами ожидаются порывы до 11 м/с. Как и в субботу, в воскресенье будет очень низкое атмосферное давление. Берегите себя и одевайтесь тепло.