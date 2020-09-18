В Кирове осудили 50-летнюю женщину, 12 лет содержавшую бордель

За организацию и содержание притона кировчанка должна заплатить 100 тысяч рублей. Фото: pixabay.com

В Кирове вынесли приговор 50-летней сутенерше. Женщине предъявили обвинение за организацию и содержание притона для занятия проституцией. Об этом сообщают прокуратура и УМВД по Кировской области.

По данным ведомств, деятельность этого притона продолжалась в течение 12 лет - с 2008 по 2020 год. Использовалось несколько мест под его содержание, в том числе и квартира в доме №101 по улице Московской. Накрыли бордель сотрудники полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий.

Суд признал женщину виновной. По закону, максимальное наказание за такое преступление - до пяти лет лишения свободы. Однако в связи с рядом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия у сутенерши трех детей, наказание она получила весьма мягкое. Приговором стал штраф в размере 100 тысяч рублей.