В военкомате Кировской области сменился руководитель

Юрий Мешавкин теперь возглавляет комиссариат в Омской области. Фото: kirovreg.ru

С 14 сентября, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, военным комиссаром Омской области стал Юрий Мешавкин. Но по тому же самому документу он по-прежнему возглавляет военкомат Кировской области.

Юрий Мешавкин занимал руководящую должность с мая 2014 года. Родился в Омске в 1966 году, закончил Омское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени Фрунзе. С 2010 года он служил начальником отдела военного комиссариата Омской области.

Николай Шумков сейчас назначен исполняющим обязанности руководителя. Утвердят его на этой должности или нет, пока неизвестно.