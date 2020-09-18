В Кировской области через неделю ожидается потепление

С 23 сентября в регионе ожидается наступление «бабьего» лета. Фото: pixabay.com

В наш регион придет долгожданное «бабье» лето! Такой прогноз появился в группе «Любительская метеорология в Кирове». Согласно ему, значительное потепление начнется с 23 сентября.

Так, по сообщению метеорологов-любителей, дневные температуры с этого дня будут достигать от +16 до +19 градусов. Кроме того, в область придет еще и засуха. Связано это потепление с приходом мощного антициклона. И, по данным паблика, оно может продлиться и в октябре, однако насколько долго - сказать сейчас сложно. Однако по предварительному долгосрочному прогнозу температура в Кировской области ожидается на 1-2 градуса выше нормы.